Его госпитализировали.

Вечером 16 марта 2017 года на трассе под Ноябрьском лоб в лоб столкнулись Toyota и автобус Karosa.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по ЯНАО, водитель иномарки не справился с управлением и выехал на встречку. Его госпитализировали. Какие травмы получил, мужчина не уточняется.