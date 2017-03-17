Еще один перевернулся.

16 марта 2017 года около 21.00 в Челябинской области на территории Южноуральской ГРЭС сошли с рельсов 4 вагона с углем. Еще один перевернулся.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС. на движение грузовых и пассажирских поездов происшествие не повлияло.

На место вызвали аварийно-восстановительный состав. Специалисты уже поставили на рельсы 4 вагона. Перевернувшийся вагон будет поднят в ближайшее время.