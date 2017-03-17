Привлечь к суду их не могут.

В Копейске группа подростков жестоко избила 12-летнюю девочку. Тревожный сигнал в полицию поступил из травмпункта, куда пострадавшая школьница обратилась 3 марта 2017 года. У нее диагностировали сотрясение мозга.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе ОМВД России по Копейску, девочка поссорилась с подростками, и это вылилось в потасовку. Привлечь к ответственности драчунов не получится – им меньше 16 лет. Материалы дела направлены в прокуратуру и комиссию по делам несовершеннолетних. Там решат, будут ли отвечать за детей родители и поставят ли школьников на учет.