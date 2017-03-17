Кировградцы пренебрегают правилами газовой безопасностиСегодня в 13:09
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При обращении с приборами.
16 марта 2017 года в газовую службу Кировграда поступило сообщение от "скорой помощи" о предположительном отравлении угарным газом мужчины и женщины, проживающих в доме № 21А по улице Дзержинского.
Из объяснений семьи следует, что они несколько раз включали газовую колонку на кухне для нагрева горячей воды, чтобы помыться. Когда женщина мылась, "колонка тухла два раза", после пошел в ванную мужчина, колонка уже не загоралась. Затем им стало плохо, была вызвана "скорая помощь". От госпитализации пострадавшие отказались.
Обследование газового оборудования показало, что оно находится в исправном состоянии, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "ГАЗЭКС". У водонагревателя срабатывал датчик отсутствия тяги. По словам пострадавших, окна при пользовании газовым прибором не открывались.
Пострадавшие пренебрегли правилами безопасности: не открыли форточки при пользовании газовым водонагревателем, и продолжали пользоваться им при срабатывающей автоматике безопасности из-за отсутствия тяги. При этом в феврале, в рамках месячника безопасности в Кировграде, семья проходила инструктаж по правилам пользования газом в быту.
Следует отметить, что это уже второй случай отравления угарным газом за последние дни в доме по улице Дзержинского, 21А. 3 марта там пострадали двое взрослых и двое детей 14 и 18 лет. Установлено, что у газового водонагревателя в их квартире срабатывала автоматика безопасности, сигнализирующая об отсутствии тяги, однако абонент продолжал принудительно включать прибор, что и привело к отравлению продуктами сгорания природного топлива. Ранее газовые службы отключали газоснабжение данного адреса в связи с отсутствием тяги в дымоходе, оборудование было подключено после получения от управляющей компании соответствующего акта об исправной работе системы дымоудаления дома.
Как уже сообщалось, в целях предотвращения продолжающихся отравлений угарным газом в Кировграде АО "ГАЗЭКС" пошло на беспрецедентные меры – тотальное обследование газового оборудования во всем газифицированном жилфонде города. В результате за различные нарушения правил безопасного использования газа в Кировграде на сегодняшний день отключено 1177 газовых водонагревателей и 722 газовые плиты. Это каждый третий газовый прибор в городе. 80% отключений обусловлено неисправностью и неработоспособностью дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов. Еще около 100 газовых водонагревателей отключено из-за неработающей автоматики безопасности.
В рамках месячника безопасности жителям Кировграда раздали листовки "Как не отравиться угарным газом", в местах массового пребывания людей развешаны плакаты с правилами пользования газом в быту. Предупреждающие объявления напечатаны на квитанциях потребителей, развешаны на подъездах домов. По городу продолжает курсировать агитмашина, которая предупреждает горожан об опасности при пренебрежении правилами пользования газом по громкоговорителю.
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