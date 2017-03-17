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В Екатеринбурге топит детсадовцевСегодня в 15:10

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То ли с крыши, то ли из канализации.

В Екатеринбурге в детском саду №81 в ЖК "Рассветный" забилась канализация. Об этом "Уралинформбюро" рассказали родители малышей.

При этом здание было построено относительно недавно - в 2015 году. Его возвел в новом микрорайоне застройщик - компания "ЛСР".

Официально в дошкольном учреждении опровергли информацию о каких-либо происшествиях. Вместе с тем источник "Уралинформбюро" в "ЛСР" подтвердил данные. Он пояснил, что детсад подключили не к той трубе. Она меньшего диаметра, чем положено.

В свою очередь в пресс-службе компании-застройщика утверждают, что проблемы в здании случились не с канализацией, а с кровлей. Она "потекла" из-за неочищенного снега. Сегодня подрядчик выйдет на место, чтобы убрать сугробы. В понедельник в ДОУ прибудут представители "ЛСР", чтобы починить протекшую крышу.

В связи с тем, что в дошкольном учреждении находятся несовершеннолетние, и может возникнуть угроза их безопасности, просим прокурора города Екатеринбурга Светлану Кузнецову проверить факты, изложенные в материале, а также состояние инженерной инфраструктуры детского сада.

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