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На Белоярском водохранилище спасено 16 рыбаков на льдинеСегодня в 15:04

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Таких случаев все больше.

Днем 17 марта 2017 года в Свердловской области на Белоярском водохранилище едва не откололась льдина с 16 рыбаками.

Опасность заметили спасатели при патрулировании водоема. Они добрались до рыбаков и эвакуировали их на катере на воздушной подушке. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, никто не пострадал.

Стоит добавить, что ранее, 5 марта, с Белоярского водохранилища были эвакуированы 23 рыбака. Отколовшуюся льдину с людьми унесло на 200 метров.

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