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Тюменец сел на 5 лет за поджог храмаСегодня в 16:06

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Ущерб оценили в 3 миллиона.

Ленинский райсуд Тюмени вынес приговор 26-летнему Григорию Пахтышеву, который поджег храм. Мужчина проведет 5 лет 1 месяц в колонии строгого режима. Кроме того, он должен заплатить 3 миллиона рублей в пользу прихода храма, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ранним утром 1 июня 2016 года пьяный подсудимый возвращался домой из букмекерской конторы, где проиграл деньги. Проходя мимо храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, он решил обчистить ящик для пожертвований. В храме мужчина зажег свечу и нечаянно уронил ее на алтарную ткань. Не думая тушить пожар, он похитил 27 тысяч рублей и побежал к выходу, где его встретили полицейские.

Стражей порядка вызвал охранник, которого подсудимый ударил по голове кирпичом.

Ущерб храму от пожара оценили в 3 миллиона рублей.

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