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На Южном Урале 5-летняя девочка отравилась антидепрессантамиСегодня в 16:21

Мать-медик перепутала таблетки.

В Магнитогорске 5-летняя девочка попала в больницу с отравлением антидепрессантами. Таблетки по ошибке дала ребенку мать - фельдшер скорой помощи, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Орджоникидзевского района города.

Инцидент произошел 16 марта 2017 года. Девочке стало плохо в детском саду. Ее увезли на скорой. В больнице у ребенка диагностировали отравление миноциклином и оказали необходимую помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура проводит проверку. Следует отметить, что семья характеризуется положительно.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Простой такой обыденный ужас Сегодня в 17:18

Охренеть. А вот интересно какие лекарства давала "по ошибке" своим пациентам эта фельдшер?

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