Мать-медик перепутала таблетки.

В Магнитогорске 5-летняя девочка попала в больницу с отравлением антидепрессантами. Таблетки по ошибке дала ребенку мать - фельдшер скорой помощи, сообщили "Уралинформбюро" в прокуратуре Орджоникидзевского района города.

Инцидент произошел 16 марта 2017 года. Девочке стало плохо в детском саду. Ее увезли на скорой. В больнице у ребенка диагностировали отравление миноциклином и оказали необходимую помощь. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

Прокуратура проводит проверку. Следует отметить, что семья характеризуется положительно.