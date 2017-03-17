Полиция начала проверку.

В Миассе утром 17 марта неизвестные напали на бывшего сити-менеджера Станислава Третьякова. Двое мужчин, одетых в черное, набросились на него неподалеку от здания мэрии, передает "Уралинформбюро".

"Я разговаривал по телефону, не ожидал удара. От второго удара уже увернулся. Выронил портфель и телефон, все лежало у ног нападавших. Но они ничего не взяли", - цитирует Третьякова "Миасский рабочий".

В результате нападения у пострадавшего оказалась рассечена бровь, ему наложили швы.

Полиция в настоящее время проводит доследственную проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По версии самого Станислава Третьякова, высказанной в беседе с "Первым областным", нападение может быть связано с его профессиональной деятельностью – бывший сити-менеджер неоднократно критиковал действия нынешних городских властей.

Следует отметить, что ранее различного рода давлению подвергались и другие политики, находящиеся в оппозиции к мэрии. Так, в конце прошлого года ряду депутатов, бойкотировавших принятие бюджета, на автомобили положили похоронные венки.



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