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В Краснотурьинске глыба льда отправила в больницу двух мужчинСегодня в 17:50

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Рухнув на них с крыши.

Днем 16 марта 2017 года на головы двум жителям Краснотурьинска обрушилась глыба льда. Происшествие случилось у дома №34 по улице Металлургов. С тяжелыми травмами пострадавшие были доставлены в больницу.

Городская прокуратура устанавливает обстоятельства ЧП, выясняет, кто был ответственным за обслуживание многоэтажки, которой управляет ТСЖ-8, и очистку ее крыши - договор на уборку кровли от снега заключен с "Ресурсом".

Также организована проверка уборки снега и противогололедной обработки дорог коммунальными предприятиями Краснотурьинска, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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