Пассажиров отправят резервным бортом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", 17 марта перед взлетом в процессе руления Airbus A320 съехал с рулежной дорожки в аэропорту Симферополя. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.

Пассажиры рейса U6-2932 размещены в терминале аэропорта и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Для вылета им предоставят резервный борт авиакомпании.