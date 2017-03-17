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Лайнер "Уральских авиалиний" съехал со взлетной полосы в СимферополеСегодня в 18:03

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Пассажиров отправят резервным бортом.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", 17 марта перед взлетом в процессе руления Airbus A320 съехал с рулежной дорожки в аэропорту Симферополя. Пострадавших нет, воздушное судно не повреждено.

Пассажиры рейса U6-2932 размещены в терминале аэропорта и обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами. Для вылета им предоставят резервный борт авиакомпании.

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