Проводится проверка.

18 марта 2017 года в Екатеринбурге во время пожара в коллективном саду "Луч" погиб ребенок.

Как сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил садовый домик на площади 20 квадратных метров. На момент пожара в постройке находились женщина и двое ее детей, с одним она успела покинуть дом. Второй погиб.

По данному факту начата доследственная проверка. Тело погибшего будет направлено на судмедэкспертизу.