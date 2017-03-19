В Екатеринбурге ребенок погиб при пожаре18 марта в 23:00
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Проводится проверка.
18 марта 2017 года в Екатеринбурге во время пожара в коллективном саду "Луч" погиб ребенок.
Как сообщили "Уралинформбюро" пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, огонь охватил садовый домик на площади 20 квадратных метров. На момент пожара в постройке находились женщина и двое ее детей, с одним она успела покинуть дом. Второй погиб.
По данному факту начата доследственная проверка. Тело погибшего будет направлено на судмедэкспертизу.
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