На этот раз - мужчины.

Днем 18 марта 2017 года в Екатеринбурге в гостинице "Малахит" на Куйбышева было найдено тело 57-летнего мужчины.

Как пояснили "Уралинформбюро" в пресс-группе городского УМВД, признаков криминальной смерти на трупе нет. Материалы переданы в Следственный комитет.

Стоит добавить, что ранее, 15 марта, в гостинице "Юность" был обнаружен труп женщины. Тогда следователи также сообщали об отсутствии признаков криминала.

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