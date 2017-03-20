Она погибла.

18 марта 2017 года в Салехарде из окна 6 этажа выпала 15-летняя девушка. Она погибла.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, перед тем, как произошла трагедия, школьница отмечала день рождения одного из друзей в компании сверстников. Несовершеннолетние распивали в квартире спиртное. Позже тело девушки было обнаружено рядом с домом.

По факту происшествия проводится доследственная проверка.