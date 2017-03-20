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Толпа подростков избила челябинца на остановке Сегодня в 08:42

Мужчине никто не помог.

Вечером 18 марта 2017 года в Челябинске на остановке Молодогвардейцев более десятка подростков избили мужчину. О происшествии сообщили пользователи соцсетей, передает "Уралинформбюро".

Горожанину наносили удары руками, ногами, палками. У одного из нападавших был нож.

"Никто не остановился! Ехала в маршрутке, маршрутчик не пожелал потратить 10 минут своего времени! И реплики баб в маршрутке из разряда "да он сам виноват" просто убили! Как так можно?! Мы же люди! В людях совсем не осталось людей!" - прокомментировали в соцсетях (орфография и пунктуация авторы - прим.ред.).

После того, как хулиганы разбежались, прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Правда, он ушел, не дождавшись медиков.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
да уж, знакомо такое Сегодня в 11:32

Сам виноват????!!!!! А я в чём была виноват???? У меня был такой случай, ещё в 90-х, рядом со своим домом. Зимой было, я замёрзла, шла быстрым шагом домой, было уже темно, вечером, но не ночь же, часов 7 вечера. Я обогнала стайку подростков, сначала даже внимания не обратила на них. Вдруг слышу за спиной: "Девушка, постой". Я им ответила спокойно, т.к. сначала думала, что это просто обычные пацаны. "Мальчики, отстаньте от меня, я вам в мамы гожусь". Кто-то из них стал орать мне "Мы тебе сейчас покажем какие мы мальчики". Они меня окружили, их было человек 7-8, стали меня швырять в этом круге, доказывать, что они не мальчики, а, стало быть, уже мужчины. Они были подростки. т.е. по моим понятиям дети, они даже ещё не выросли, кто-то был ниже меня ростом, им было лет 12-14. Я была в шоке, я не знала как действовать в такой ситуации, бить кого-то из них просто кулаком по морде? Но они же дети, пля. В общем, так пошвыряли меня, шапку сбили, я как-то вырвалась из этого окружения. Потом на другой день или через день в трамвае увидела одного из них. Он был один. Он увидел, что я его увидела, покраснел от стыда и выскочил из трамвая на остановке. Вот такие детки. Сейчас им уже далеко за 30. Интересно, как они относятся сейчас, став уже взрослыми, к той своей подлости? Наверное, продолжают своим женщинам доказывать битьём какие они "мужчины". Не верю, что из них выросли нормальные мужики, явно выросло говно.

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