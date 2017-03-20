Мужчине никто не помог.

Вечером 18 марта 2017 года в Челябинске на остановке Молодогвардейцев более десятка подростков избили мужчину. О происшествии сообщили пользователи соцсетей, передает "Уралинформбюро".

Горожанину наносили удары руками, ногами, палками. У одного из нападавших был нож.

"Никто не остановился! Ехала в маршрутке, маршрутчик не пожелал потратить 10 минут своего времени! И реплики баб в маршрутке из разряда "да он сам виноват" просто убили! Как так можно?! Мы же люди! В людях совсем не осталось людей!" - прокомментировали в соцсетях (орфография и пунктуация авторы - прим.ред.).

После того, как хулиганы разбежались, прохожие вызвали пострадавшему скорую помощь. Правда, он ушел, не дождавшись медиков.