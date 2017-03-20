Люди идут на работу пешком.

Утром 20 марта 2017 года в Екатеринбурге на ВИЗ-бульваре в направлении центра встали трамваи. Людям пришлось идти до Площади Коммунаров пешком, чтобы не опоздать на работу. Залезть в маршрутку из-за огромного числа пассажиров было практически невозможно.

Как сообщила "Уралинформбюро" местная жительница, о причинах затора по громкой связи ничего не объявляли. Но в толпе говорили, что одному из пассажиров стало плохо. Для него вызвали скорую помощь.

В службе движения "ЕТТУ" оперативно получить комментарий не удалось.