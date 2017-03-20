На "зебре".

В ночь на 19 марта 2017 года в Челябинске на проспекте Комарова 32-летний водитель ВАЗ-21103 сбил двух мужчин на "зебре" и скрылся. Пешеходы скончались на месте. Личность одного из них до сих пор не установлена.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды городской ГИБДД, водителя задержали через 15 минут после происшествия на улице Марченко. Он был пьян. Кроме того, ранее его лишили прав за пьяное вождение.

Сейчас выясняются обстоятельства аварии. Водитель будет привлечен к уголовной ответственности.