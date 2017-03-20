В Тюмени в ДТП пострадали двое медиков скоройСегодня в 10:33
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Из-за пролетевшей на красный иномарки.
19 марта 2017 года около 11 часов в Тюмени на перекрестке улиц Одесской и Энергетиков столкнулись карета скорой помощи и Toyota.
Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель иномарки пролетел на красный свет. Врач и фельдшер скорой получили ушибы.
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