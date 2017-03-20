Из-за пролетевшей на красный иномарки.

19 марта 2017 года около 11 часов в Тюмени на перекрестке улиц Одесской и Энергетиков столкнулись карета скорой помощи и Toyota.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, водитель иномарки пролетел на красный свет. Врач и фельдшер скорой получили ушибы.