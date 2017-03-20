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На тюменской трассе пьяная автоледи перевернулась на ВАЗеСегодня в 11:27

  • Текст

Женщина госпитализирована.

Ранним утром 19 марта 2017 года на 67 километре трассы Тюмень - Нижняя Тавда ВАЗ-2110 вылетел в кювет и перевернулся.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 27-летняя женщина - водитель "десятки" была пьяна. Она получила множественные травмы.

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