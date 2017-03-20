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В Нижнем Тагиле на голову 4-летнему ребенку упал кирпичСегодня в 11:44

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Девочка в реанимации.

19 марта 2017 года в Нижнем Тагиле 4-летней девочке на голову упал кирпич. ЧП произошло у дома по адресу Быкова, 36, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе городской администрации.

Девочку на скорой доставили в ДГБ №3 с черепно-мозговой травмой. К ней вызвали бригаду нейрохирургов из Екатеринбурга. Врачи уже провели ребенку операцию, сейчас девочка находится в реанимации.

Как сообщили в городском управлении ЖКХ, кирпич, вероятнее всего, выпал из трубы вентиляционного отвода. О ее разрушении специалистам было известно с осени, но убрать трубы полностью невозможно из-за конструктивных особенностей здания. Дому 57 лет, его капитальный ремонт запланирован на 2021-2023 годы.

После происшествия мэр Нижнего Тагила Сергей Носов создал рабочую группу для проверки кровель всех жилых домов в городе.

Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью". Как добавили в СУ СКР по Свердловской области, проводится проверка на предмет халатности, в том числе со стороны управляющей компании.

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