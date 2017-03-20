Когда выезжала из двора.

Утром 19 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Токарей произошло тройное ДТП.

Как рассказали "Уралинформбюро" в службе спасения "СОВА", женщина - водитель Hyundai Solaris выезжала из двора дома на Крауля, 44. По предварительным данным, она попыталась занять крайнюю левую полосу, но не убедилась в безопасности маневра. В левый бок иномарки въехал Nissan. От удара Hyundai врезался в стоявший в пробке Ford.

В Hyundai находился 4-летний ребенок. Его доставили в больницу для обследования. Госпитализация не потребовалась.