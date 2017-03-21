Скорая ничем не смогла помочь.

В Магнитогорске проводится проверка по факту смерти новорожденной девочки. Она появилась на свет 19 марта 2017 года в результате домашних родов.

33-летняя жительница Магнитогорска вызвала скорую, когда поняла, что дочь не дышит. Признаков криминальной смерти на теле ребенка нет, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Как уточнили в областном минздраве, ребенок был мертворожденным.