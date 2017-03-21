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В Челябинске в подъезде дома нашли два трупа20 марта в 13:28

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Проводится проверка.

Утром 19 марта 2017 года в Челябинске в подъезде дома на улице Горького нашли тела двух мужчин 29 и 30 лет.

Как рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области, при внешнем осмотре тел не обнаружено признаков, указывающих на криминальный характер смерти. По предварительным данным, мужчины скончались от передозировки наркотиков. Проводится проверка.

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