Родители в больнице.

При пожаре в поселке Горный (Аргаяшский район) погиб четырехлетний мальчик.

Как сообщили "Уралинформбюро" в ГУ МЧС по Челябинской области, частный дом и припаркованная рядом машина загорелись днем 19 марта. К приезду пожарных из огня успела выбраться семейная пара мигрантов. Женщина совсем не говорит по-русски. Мужчина с трудом объяснил, что в доме остался их 4-летний сын. Спасти ребенка не удалось, родители госпитализированы с ожогами и травмами.

Выяснилось, что семья не имела российского гражданства и арендовала жилье.

По факту смерти мальчика организована доследственная проверка. Причины возгорания и владелец дома устанавливаются. Дознаватели не исключают, что к трагедии привела детская шалость с огнем.