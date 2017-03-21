В городе объявлен карантин.

В Ишиме введен карантин по бешенству. Поводом стало обращение к врачам горожанки с улицы Приозерной, которую укусила домашняя собака. Женщине назначили необходимый курс лечения, ее питомец вскоре после инцидента скончался. В лаборатории подтвердили, что он был болен бешенством. Скорее всего, пес подхватил заразу во время контакта с диким животным.

Ветеринарные врачи объявили карантин в квадрате улиц Центральная, Магистральная и Приозерная, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе горадминистрации. Проводится подворный обход и вакцинация домашних животных.