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В Березниках на заброшенном заводе погиб мужчина20 марта в 15:13

  • Текст

Сорвавшись с высоты.

18 марта 2017 года в Березниках на территории бывшего завода "Бератон" был найден мертвым мужчина. По предварительным данным, он упал с высоты.

"Сегодня был вызов в бывший Бератон. Когда его наконец сравняют с землей. Люди продолжают гибнуть, а кто-то наживаться. Причм на нашем с вами здоровье. Стоят готовые к вывозу кирпичи выломанные из цехов. Потом из кирпича построят дома и будут продавать, предварительно закрыв сайдингом. Люди купят дом и будут медленно умирать. А Роспотребнадзору с прокуратурой до лампочки", - написали в соцсети "ВКонтакте" медики (орфография и пунктуация автора - прим.ред.).

Получить оперативный комментарий следователей на момент публикации новости "Уралинформбюро" не удалось.

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