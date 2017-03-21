В деле разбирается полиция.

Кровавая бойня произошла вечером 19 марта 2017 года в общежитии Тюменского госуниверситета по улице Комсомольской, 7. Пострадавший подробно описал произошедшее в соцсетях, сопроводив рассказ жуткими фотографиями.

По его словам, в тот вечер один из жильцов, вооружившись вилкой, нанес несколько ударов своим соседям, но тем удалось отбиться от него и убежать. Через несколько минут в комнату зашел их друг и тут же был сбит с ног сильным ударом в голову.

"Далее он сел на меня, нашел какой-то нож, который валялся неподалеку и начал наносить мне удары в область шеи, - пишет пострадавший (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.). - Все это действо продолжалось около 15 минут, в ответ на мои крики кто-то начал выламывать дверь, но безуспешно. Тогда мне кое-как удалось спихнуть его с себя и я взял табурет и начал отбиваться, он тоже схватил стул, используя его как щит. Он загнал меня в угол комнаты, мне пришлось открыть окно и отбиваться на подоконнике, но он стулом выталкивал меня в окно (квартира находиться на 3м этаже). Я понял, что лучше прыгнуть, чем быть убитым".

Раненому юноше удалось спуститься на карниз окна второго этажа и забраться внутрь, где уже ждал наряд полиции. Истекавшего кровью молодого человека госпитализировали.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, на вызов из общежития выезжал наряд ППС. Инициатор конфликта задержан, у него изъят нож. Сейчас молодой человек находится в отделе полиции №4. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.