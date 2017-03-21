Он не слышал сигнала из-за наушников.

В Копейске товарняк задавил 18-летнего юношу, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе управления на транспорте МВД по УрФО.

Инцидент произошел 18 марта 2017 года на станции Потанино. Молодой человек пошел по путям, чтобы не подниматься на мост. Машинист сигналил ему и применил экстренное торможение, но юноша был в наушниках и ничего не слышал. Проводится проверка.