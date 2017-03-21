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Беглянок из южноуральского приюта нашли на МКАД20 марта в 18:00

Фотография

Они отправились покорять столицу.

Девочек из приюта Южноуральска, сбежавших в начале февраля, нашли в российской столице. Подопечных МБУ "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей" нашли ночью 18 марта 2017 года. Подруги 12 и 13 лет были задержаны полицейскими на 8 километре Московской кольцевой автодороги.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, противоправных действий в отношении девочек совершено не было. Они помещены в столичный Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Решается вопрос по их доставке в Южноуральск.

Стоит отметить, что обе девочки ранее неоднократно самовольно уходили из приюта.

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