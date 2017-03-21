Столкнулись 6 машин.

20 марта 2017 года в Тюмени на улице Свердлова столкнулись шесть автомобилей.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, ДТП спровоцировал 21-летний водитель Lifan. Он "догнал" такси Kia Rio, которое по инерции отбросило на Toyota Corolla и припаркованную Mazda. Lifan вынесло на другую часть дороги, где он врезался в маршрутку №43, а ее откинуло на грузовик.

В аварии пострадали 7 человек, в том числе два пассажира маршрутки и водитель Lifan. Все получили незначительные травмы.