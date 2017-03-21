Пострадавших нет.

В Екатеринбурге 20 марта на площади Первой Пятилетки горела неэксплуатируемая градирня.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, вызов поступил около 15.30. На место выехали пять спецмашин и 15 спасателей.

К 17.21 огонь был потушен. Причина возгорания устанавливается, пострадавших нет.