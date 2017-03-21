Двое екатеринбуржцев погибли во время пожараСегодня в 08:18
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В квартире.
Днем 20 марта 2017 года в Екатеринбурге в одной из квартир Пионерского поселка произошел пожар, в котором погибли два человека.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о происшествии на Сулимова, 39 поступило на пульт дежурного в 15.46. Вспыхнула двухкомнатная квартира в 12-этажном доме.
На место прибыли 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Огонь был потушен через 15 минут после сигнала. Во время вскрытия квартиры спасатели обнаружили трупы. Домашнее имущество было повреждено на площади 20 квадратных метров.
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А может их сначала убили, а потом квартиру подожгли? Или что.. до, до такой степени упились?ответить
Вообще-то, если пожар в той квартире начался с кухни, которая, может быть около входной двери, то спасаться было некуда.У нас в подъезде много лет тому назад тоже горела квартира, погиб парень, но он сначала выкидывал мебель из окна. Вместо того. чтобы бежать из горящей квартиры, пытался что-то там делать, чтобы ограничить возгорание. Не справился, погиб. Страшно это- пожар в квартире. Надо подумать о том, чтобы приобрести и хранить дома огнетушитель. Кстати, почему пожарные службы не рекламируют такие огнетушители для городских квартир? Почему ТВ не рекламирует такие огнетушители для дома? Люди просто не в курсе и не думают об этом. А пожары в квартирах могут возникать так неожиданно, что кошмар. Поэтому, алё, производители таких огнетушителей и пожарные, надо вам озадачиться этим - как донести до граждан информацию и рекламу о таких огнетушителях. которые надо бы иметь дома. А то всякую дрянь по ТВ рекламируют, а очень полезные вещи не рекламируют.ответить
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