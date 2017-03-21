В квартире.

Днем 20 марта 2017 года в Екатеринбурге в одной из квартир Пионерского поселка произошел пожар, в котором погибли два человека.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о происшествии на Сулимова, 39 поступило на пульт дежурного в 15.46. Вспыхнула двухкомнатная квартира в 12-этажном доме.

На место прибыли 3 единицы техники и 14 человек личного состава. Огонь был потушен через 15 минут после сигнала. Во время вскрытия квартиры спасатели обнаружили трупы. Домашнее имущество было повреждено на площади 20 квадратных метров.