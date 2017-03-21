×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


На Среднем Урале "Киа" врезалась в бетонную опору - погиб 6-летний ребенокСегодня в 08:45

  • Текст

11-месячный мальчик остался жив.

Вечером 20 марта 2017 года на 90 километре автодороги Серов - Североуральск - Ивдель водитель KIA Optima не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в бетонную опору.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погиб 6-летний ребенок.

Также в машине находился 11-месячный ребенок, его осматривают врачи. Сам водитель не пострадал, травмы получила женщина-пассажир.

Следует отметить, что в машине находились муж с женой, их 6-летний сын и 11-месячный внук водителя. Взрослые не были пристегнуты, дети ехали без кресел.

Обстоятельства происшествия выясняются сотрудниками полиции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×