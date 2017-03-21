Полиция не подтверждает сведения СМИ.

ДТП в Краснокамске, в котором пострадал 9-летний мальчик, приписывают мэру города Юлии Потаповой. Именно она была за рулем машины, сбившей ребенка на "зебре", утверждает издание "Наш город - Краснокамск" на официальной странице в соцсети.

При этом в региональном ГУ МВД данную информацию не подтверждают, передает "Уралинформбюро".

Упомянутая авария случилась 17 марта 2017 года на улице Чапаева. Мальчик получил ушибы и ссадины. Проводится административное расследование по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Женщине -водителю грозит лишение прав.