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В ДТП на "зебре" в Краснокамске нашли "следы" мэраСегодня в 10:21

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Полиция не подтверждает сведения СМИ.

ДТП в Краснокамске, в котором пострадал 9-летний мальчик, приписывают мэру города Юлии Потаповой. Именно она была за рулем машины, сбившей ребенка на "зебре", утверждает издание "Наш город - Краснокамск" на официальной странице в соцсети.

При этом в региональном ГУ МВД данную информацию не подтверждают, передает "Уралинформбюро".

Упомянутая авария случилась 17 марта 2017 года на улице Чапаева. Мальчик получил ушибы и ссадины. Проводится административное расследование по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего". Женщине -водителю грозит лишение прав.

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