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В Каменске-Уральском автобус протаранил фонарный столбСегодня в 09:06

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Пассажиру понадобилась помощь врачей.

Поздно вечером 20 марта 2017 года в Каменске-Уральском возле диагностического центра автобус Hyundai на полном ходу выскочил на встречную полосу и врезался в опору электроосвещения. К счастью, дорога была пуста, поэтому другие машины не пострадали.

Через несколько минут к месту аварии подъехали экипаж ДПС и бригада скорой помощи.

Как сообщили "Уралинформбюро" в УГИБДД по Свердловской области, во время удара о столб в салоне автобуса упал один из пассажиров. Ему понадобилась медицинская помощь.


Видео: ku66.ru

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