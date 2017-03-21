×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Свердловчанин погиб под колесами грузовикаСегодня в 09:39

  • Текст

На трассе.

Поздним вечером 20 марта 2017 года на 61 километре трассы Екатеринбург- Шадринск - Курган 34-летний водитель грузовика Scania сбил 56-летнего пешехода.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, мужчина переходил дорогу справа налево по ходу движения транспорта. Он скончался на месте. Следует отметить, что за 1,5 часа до трагедии пешеход получил штраф за нарушение ПДД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Расклад перед боем – взять "пенсов" с "роднёю"

Почем нынче малые партии?

Разговор в палате с министром

Разговор в палате с министром

Об экологии Среднего Урала.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×