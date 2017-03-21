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На Южном Урале ищут пропавшего по дороге в больницу юношуСегодня в 14:17

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Уже третью неделю.

В Челябинской области третью неделю ищут 19-летнего жителя Чебаркульского района. Марат Юмагулов 6 марта отправился из дома в поселке Тимирязевском в больницу и пропал. Родные тщетно пытались найти юношу самостоятельно. Позже к поискам подключился "Легион-СПАС".

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области, заявление в полицию было подано родными Марата 9 марта. Ведутся поисковые мероприятия.

Рост Марата - 170 сантиметров, волосы темные короткие, на груди два послеоперационных шрама. В день исчезновения был одет в длинную коричневую куртку, серые брюки и черную спортивную шапку.

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