Столкнулись две иномарки.

Днем 20 марта 2017 года в Ишиме на перекрестке Малой Садовой - Чайковского столкнулись Toyota и Great Wall.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение очередности проезда. Пострадал 12-летний пассажир Great Wall: последствия ДТП заметили не сразу - мальчик даже пошел в школу, но там ему стало плохо. Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.