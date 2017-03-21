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В Ишиме в ДТП пострадал 12-летний мальчикСегодня в 13:17

  • Текст

Столкнулись две иномарки.

Днем 20 марта 2017 года в Ишиме на перекрестке Малой Садовой - Чайковского столкнулись Toyota и Great Wall.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды УГИБДД по Тюменской области, причиной аварии стало нарушение очередности проезда. Пострадал 12-летний пассажир Great Wall: последствия ДТП заметили не сразу - мальчик даже пошел в школу, но там ему стало плохо. Ребенка доставили в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.

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