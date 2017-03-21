Перегородив дорогу.

Около полудня 21 марта 2017 года в Перми на поток машин рухнул фонарный столб.

Происшествие случилось на улице Старцева, неподалеку от перекрестка с Бульваром Гагарина. Упавшая мачта освещения перегородила одну полосу - скопилась пробка.

Как сообщили "Уралинформбюро" в Пермской дирекции дорожного движения, пострадавших нет, несколько автомобилей получили механические повреждения. Назвать хозяина аварийной конструкции в дирекции не смогли.