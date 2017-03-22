По центру города.

В центре Екатеринбурга полицейские остановили "бешеный" Opel, проскочивший восемь перекрестков на красный. Никто не пострадал только чудом - в воскресное утро 19 марта улицы были пусты.

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды ГИБДД по Свердловской области, погоня началась в 7.40 на улице Розы Люксембург. Заметив автомобиль с сильно затонированным лобовым стеклом, инспекторы подали водителю сигнал об остановке. Тот, вместо того чтобы притормозить, поддал газу.

Через двадцать минут на Шейнкмана 23-летнего лихача и его пассажира-сверстника задержали. Молодые люди пояснили, что возвращались с дискотеки. Водитель, судя по внешним признакам, был пьян, но от медосвидетельствования отказался.

На него было составлено 11 административных материалов, на его спутника - один (за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Решением суда нарушители оштрафованы на 700 рублей. Кроме того, водителю предстоит погасить штрафы ГИБДД. Также ему грозит лишение прав и выплата 30 тысяч рублей за отказ от медосвидетельствования.