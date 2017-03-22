Проводится проверка.

21 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Буторина из окна 9 этажа выпала пожилая женщина. Она скончалась на месте.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области, проверку проводит следственный отдел по Октябрьскому району города. Тело погибшей направлено на судмедэкспертизу. Выясняются обстоятельства ее смерти.