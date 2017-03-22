В Екатеринбурге на Вторчермете полыхало общежитиеСегодня в 10:10
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Из-за короткого замыкания проводки.
В ночь на 22 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Военной, 7 полыхало четырехэтажное общежитие.
По словам жильцов, пожар начался около часа ночи. "Эвакуировали всех с 3 этажа, там проводка загорелась. Дымом заволокло все этажи. Никто не пострадал", - рассказала "Уралинформбюро" жительница общежития Ирина Р.
Получить оперативный комментарий в ГУ МЧС по Свердловской области не удалось - телефоны пресс-службы не отвечают.
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