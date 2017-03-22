В центр.

Утром 22 марта 2017 года в Екатеринбурге на улице Титова в ДТП попали четыре легковушки и автобус 024 маршрута. Участники аварии перегородили обе полосы движения в сторону центра - образовалась огромная пробка. Транспорт движется со скоростью 5 километров в час.



Фото: Артём Матафонов/"Инцидент | Екатеринбург"/"ВКонтакте"

Как сообщили "Уралинформбюро" в отделении пропаганды горГИБДД, на место ДТП направлен наряд ДПС.