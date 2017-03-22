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В Челябинске на ходу вспыхнул автобусСегодня в 12:19

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Автомобилисты бросились на помощь.

22 марта в Челябинске около 7 часов утра на Троицком тракте вспыхнул автобус ПАЗ 22 маршрута. ЧП произошло неподалеку от остановки "Смолино". Очевидцы выложили видео происходящего на YouTube, передает "Уралинформбюро".

Проезжавшие мимо автомобилисты помогли водителю автобуса потушить пламя в моторном отсеке до приезда пожарных. Находились ли во вспыхнувшем ПАЗе пассажиры, неясно.


Видео: Alexandr Basharin, youtube.com

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