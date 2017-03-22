Аварию устроил молодой водитель.

Вечером 21 марта 2017 года в Тюмени на улице Чернышевского столкнулись Renault Megane и Renault Duster.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 18-летний водитель Megane превысил скорость, потерял управление и вылетел на встречку. Пострадали четыре человека. У виновника аварии - черепно-мозговая травма, у его 19-летнего пассажира - ушиб грудины. 54-летние водитель и пассажирка Duster получили травмы головы, грудной клетки, переломы позвоночника и ребер.

Следует отметить, что начинающий водитель Renault уже 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.