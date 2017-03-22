×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Тюмени в лобовом ДТП пострадали 4 человекаСегодня в 15:42

  • Текст

Аварию устроил молодой водитель.

Вечером 21 марта 2017 года в Тюмени на улице Чернышевского столкнулись Renault Megane и Renault Duster.

Как рассказали "Уралинформбюро" в отделении пропаганды тюменского УГИБДД, 18-летний водитель Megane превысил скорость, потерял управление и вылетел на встречку. Пострадали четыре человека. У виновника аварии - черепно-мозговая травма, у его 19-летнего пассажира - ушиб грудины. 54-летние водитель и пассажирка Duster получили травмы головы, грудной клетки, переломы позвоночника и ребер.

Следует отметить, что начинающий водитель Renault уже 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Хрущевкам" приказано долго жить

"Хрущевкам" приказано долго жить

В Екатеринбурге денег на снос нет.

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

"Полипласт"  обезоружил активистов-экологов

Пригласив в свои цеха.

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Березовский пейзаж: зловонные реки, фекальные берега

Минэкологии в ус не дует.

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×