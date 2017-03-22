В Чайковском.

В Пермском крае проснулись клещи. Первой пострадавшей стала жительница Чайковского. Она подхватила кровососа в саду.

К счастью, клещ не был заражен опасными инфекциями, уточнили "Уралинформбюро" в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что в этом году клещи по всей России проснулись на две недели раньше, чем ожидали эпидемиологи. По данным Роспотребнадзора, от укусов паразитов пострадали уже 163 человека, среди которых дети.