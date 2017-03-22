Частично.

Утром 22 марта 2017 года в Александровске частично обрушилась кровля жилого дома по улице Жданова. Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГУ МЧС РФ, жильцы двухэтажки эвакуировались самостоятельно, обошлось без пострадавших.

На место ЧП направлены 27 человек и 9 единиц техники.

Пункт временного размещения организован во Дворце культуры имени В.И. Ленина.