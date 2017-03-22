Их эвакуируют.

22 марта 2017 года на Белоярском водохранилище оторвалась льдина, на которой около 100 рыбаков.

Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе свердловского ГУ МЧС, размер льдины 1 на 2 километра. Ее унесло от берега на 15 метров. Сейчас спасатели эвакуируют людей с помощью двух катеров - моторного и на воздушной подушке.

Спасено уже 50 человек. Угрозы для жизни и здоровья рыбаков нет.