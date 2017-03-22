Которая стояла на остановке.

22 марта 2017 года в Кургане около остановки "Железнодорожный вокзал" столкнулись два автобуса ПАЗ. Пострадала пожилая женщина, оказавшаяся рядом. Фотом с места аварии в соцсети выложили очевидцы, передает "Уралинформбюро".

По словам свидетелей аварии, водителя одного из автобусов занесло на льду. и он въехал в остановку. Пенсионерка оказалась зажата между столбом и кабиной. Затем в этот ПАЗ въехал другой автобус.

Женщину увезли в больницу. Однако спустя некоторое время ее родственники написали в соцсети "ВКонтакте", что пострадавшая скончалась.

Получить оперативный комментарий в городской ГИБДД не удалось.