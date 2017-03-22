Смердящую свалку убирать не спешат.

Жители тюменских микрорайонов "Плеханово" и "Первый Плехановский" обнаружили неподалеку от своих домов свалку бараньих шкур и голов. О страшной находке стало известно 21 марта 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в ГАУ ТО "Городская станция по борьбе с болезнями животных".

Фото: Антон Шаукеров/"ЖК Плеханово от ТДСК Тюмень"/"ВКонтакте"

Тюменцы разместили фотографии свалки в соцсетях и известили о ней различные инстанции. Однако смердящие останки до сих пор "красуются" у дома №102/1 по улице Кремлевской.

"Может это ближайшие кафе так намусорили.. В этом районе достаточно кафе с восточной кухней", - делятся жильцы микрорайона в соцсетях (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).